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Британцы выпустили электрокар в теле культового маслкара Ford Mustang 60-х годов

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За основу новинки взяли дизайн культового Ford Mustang конца 60-х.
Британцы выпустили электрокар в теле культового маслкара Ford Mustang 60-х годов
© Charge Automotive
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Британцы выпустили электрокар в теле культового маслкара Ford Mustang 60-х годов
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Еще один любопытный электрокар увидел свет - в этот раз благодаря британской компании Charge Automotive, сообщает auto.bigmir.net.

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За основу новинки взяли дизайн культового Ford Mustang конца 60-х. Представьте авто, которое выглядит, как классический маслкар, но движется благодаря экологичной электрике.

Причем это не кустарная пиратская копия. Авто собирают с использованием лицензионных кузовных панелей, так что машина почти оригинальная.

Мощность тоже не слабая - четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо) выдают суммарную мощность 476 л.с. и 1200 Нм крутящего момента. Присутствует и специальный заднеприводный режим, в котором даже удастся подрифтовать.

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Разгон до 100 км/ч едва превышает 4 с, а максимальная скорость ограничена 240 км/ч. Производитель говорит о запасе хода в 322 км от 64-киловаттной батареи.

Ранее сообщалось, каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов.

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Теги: электрокар, маслкар, Ford Mustang
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