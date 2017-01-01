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Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев

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Рейтинг был составлен на основе достаточно жестких тестов.
Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев
© wikipedia.org
Фото 1/5
  • BMW X7
  • BMW 7 Series
  • Audi e-tron
  • Porsche 911
  • Jaguar XE
Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев
BMW X7
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Появился свежий рейтинг защищенности автомобилей от угона. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на экспертов по безопасности Thatcham Research.

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Для составления рейтинга было организовано исследование, в рамках которого проверили степень защиты 14 новых моделей, появившихся в мае и июне этого года.

Рейтинг был составлен на основе тестов, среди которых: насколько авто легко открыть без ключа при помощи посторонней электроники и тест бортового диагностического порта, который показывает, можно ли взломать это устройство, что позволит кодировать пустые ключи для использования с авто.

Восемь авто получили хорошие оценки - BMW 7 Series, BMW X7, Porsche 911, Audi e-tron, Jaguar XE, Land Rover Evoque, Mercedes B-Class и Porsche Macan.

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Результаты пяти новинок оказались неудовлетворительным - Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia Proceed, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid.

При этом была и категория неприемлемая защита. Туда попал всего один автомобиль – Suzuki Jimny.

Ранее публиковался ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода - результаты независимых тестов.

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Теги: исследование, кража, угон авто
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