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В Украину вернулись автомобили Ravon - стали известны цены

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Несколько новых интересных авто, с бюджетными ценами в своих категориях.

В Украину вернуться одни из самых бюджетных автомобилей своего класса Ravon. Об этом сообщает Автоцентр.

Приобрести можно будет такие автомобили:

Ravon R2 - от 301 800 грн
Ravon R2 - от 301 800 грн
ravon.com.ua

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  • Ravon R2

Хэтчбек относится к европейскому А-классу и представляет собой аналог Chevrolet Spark поколения M300. Стоимость в Украине - от 301 800 грн.

Ravon R4 - от 304 900 грн
Ravon R4 - от 304 900 грн
ravon.com.ua

  • Ravon R4

Ravon R4 - седан, который представляет собой слегка обновленную версию бюджетного седана Chevrolet Cobalt 2013 року. Стоимость у нас - от 304 900 грн.

Ravon R3 - от 313 400 грн
Ravon R3 - от 313 400 грн
ravon.com.ua

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  • Ravon R3

Переднеприводный автомобиль среднего класса, разработанный на базе Chevrolet Aveo. Стоимость - от 313 400 грн.

Ранее сообщалось, что BMW представил свой новый роскошный суперкар-гибрид “из будущего“.

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Теги: Ravon, цены, Украины
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