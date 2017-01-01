В Украину вернулись автомобили Ravon - стали известны цены
В Украину вернуться одни из самых бюджетных автомобилей своего класса Ravon. Об этом сообщает Автоцентр.
Приобрести можно будет такие автомобили:
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- Ravon R2
Хэтчбек относится к европейскому А-классу и представляет собой аналог Chevrolet Spark поколения M300. Стоимость в Украине - от 301 800 грн.
- Ravon R4
Ravon R4 - седан, который представляет собой слегка обновленную версию бюджетного седана Chevrolet Cobalt 2013 року. Стоимость у нас - от 304 900 грн.
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- Ravon R3
Переднеприводный автомобиль среднего класса, разработанный на базе Chevrolet Aveo. Стоимость - от 313 400 грн.
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