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ТОП-4 самых популярных авто в Украине за первое полугодие

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Самым продаваемым авто стал, кстати Kia Sportage - 2470 продаж.
Renault Kadjar
Renault Kadjar
wikipedia.org

Появилась промежуточная статистика продаж авто в Украине за первые 6 месяцев 2019 года. Информацию опубликовал Укравтопром.

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Так, за полгода было продано 39,5 тысяч новых автомобилей. Это на целых 13 авто больше, чем за тот же период в прошлом году.

ТОП-5 самых популярных автобрендов (статистика с января по июль 2019 года)

1. Renault - 5719 проданных авто

2. Toyota - 5646 проданных авто

3. Kia - 3320 проданных авто

Kia Sportage - самый популярный автомобиль полугодия
Kia Sportage - самый популярный автомобиль полугодия
wikipedia.org

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Самым продаваемым авто стал, кстати Kia Sportage - 2470 продаж

Если говорить о статистике за июнь, то в ТОП-5 попали Toyota (1259 авто), Renault (1084), Kia (535), Nissan (467) и Hyundai (447).

Toyota Yaris
Toyota Yaris
wikipedia.org

Ранее сообщалось, что BMW представил свой новый роскошный суперкар-гибрид "из будущего".

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Теги: Укравтопром, продажи авто, рынок авто
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