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Внимательный прохожий заснял первый электрокар Porsche до презентации - фото

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Зарядить электрокар Порше на 80% можно будет за полчаса от станции быстрой зарядки.
Внимательный прохожий заснял первый электрокар Porsche до презентации - фото
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Внимательный прохожий заснял первый электрокар Porsche до презентации - фото
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Первый электрокар Porsche уже стал реальностью. Недавно его заснял внимательный прохожий в Шанхае, причем практически без камуфляжа. Об этом сообщает Motor1.

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До презентации Porsche Taycan еще немало времени - ее запланировали на осень. Но уже сейчас можно рассмотреть новинку. 

Судя по фото, серийный автомобиль в профиль напоминает Porsche Panamera, но чуть меньше по размерам. Известно, что электрокар Porsche Taycan предложат в нескольких версиях. Топовый вариант получит два электромотора общей мощностью 600 л. с. и сможет стартовать до сотни за 3,5 с и развивать 250 км / ч.

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Запас хода флагманской версии составит около 500 км. Зарядить электрокар Порше на 80% можно будет за полчаса от станции быстрой зарядки. Стоимость - от 85 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что революционный грузовик Tesla засветился с полной нагрузкой на обычной дороге.

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Теги: электрокар, Porsche, Porsche Taycan
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