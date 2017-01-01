Внимательный прохожий заснял первый электрокар Porsche до презентации - фото

Зарядить электрокар Порше на 80% можно будет за полчаса от станции быстрой зарядки.

Первый электрокар Porsche уже стал реальностью. Недавно его заснял внимательный прохожий в Шанхае, причем практически без камуфляжа. Об этом сообщает Motor1.

Читай также: ТОП-4 самых популярных авто в Украине за первое полугодие

До презентации Porsche Taycan еще немало времени - ее запланировали на осень. Но уже сейчас можно рассмотреть новинку.

Судя по фото, серийный автомобиль в профиль напоминает Porsche Panamera, но чуть меньше по размерам. Известно, что электрокар Porsche Taycan предложат в нескольких версиях. Топовый вариант получит два электромотора общей мощностью 600 л. с. и сможет стартовать до сотни за 3,5 с и развивать 250 км / ч.

Читай также: Украинский “автобус-внедорожник“ Torsus прошел жесткий тест на переворачивание

Запас хода флагманской версии составит около 500 км. Зарядить электрокар Порше на 80% можно будет за полчаса от станции быстрой зарядки. Стоимость - от 85 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что революционный грузовик Tesla засветился с полной нагрузкой на обычной дороге.