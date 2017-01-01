Каким будет новое поколение BMW X6 - в Сеть слили первые фото

Скрасить ожидание официальной презентации могут слитые в интернет подробные фотографии новинки.

Читай также: ТОП-4 самых популярных авто в Украине за первое полугодие

Надоело ждать премьеру BMW X6 третьего поколения, которую запланировали на автошоу во Франкфурте аж в сентябре? Что же, скрасить ожидание могут слитые в интернет подробные фотографии новинки. Фотографии опубликовал Autoblog.

Неожиданностей, правда, не так уж и много. Сзади обращают на себя внимание узенькие фонари в стиле младшего BMW X4. Крылья стали выпуклыми, ну и ожидаемо увеличилась решетка.

Читай также: Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев

Что внутри пока неизвестно, но салон тоже вряд ли будет отличаться от X5. Зато известно, что будет под капотом - бензиновые турбомоторы объемом 3,0 л (340 л. с.) и 4,4 л (462 л. с.), а также трехлитровые турбодизели на 265-400 л. с. Позже появятся гибрид BMW X6 и заряженный X6 M.

Под капотом будут бензиновые турбомоторы объемом 3,0 л (340 л. с.) и 4,4 л (462 л. с.), autoblog.nl

Ранее сообщалось, что BMW представил свой новый роскошный суперкар-гибрид “из будущего“.