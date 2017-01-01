Ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E дали на испытание журналистам

Кроме этого Honda опубликовала официальные технические характеристики новинки.

Ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E уже вовсю приближается к своему дебюту. Автомобиль уже даже показали журналистам. Об этом сообщает Autocar.

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Кроме этого теперь мы знаем технические характеристики авто. Электромотор Honda E будет развивать 150 л.с. и более 300 Нм крутящего момента. Запас хода не слишком впечатляет - всего 200 км - зато на зарядку до 80% уходит всего полчаса.

Динамические характеристики пока не раскрывают, но журналистам издания Autocar удалось проехаться на прототипе и по их замерам на разгон от 0 до 100 км/ч электромобилю требуется около 8 секунд.

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Из интересного, производитель уже подтвердил, что вместо традиционных зеркал заднего вида будут современные камеры.

Ранее сообщалось, что украинский “автобус-внедорожник“ Torsus прошел жесткий тест на переворачивание.