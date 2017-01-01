Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E дали на испытание журналистам

Комментариев: 0
Кроме этого Honda опубликовала официальные технические характеристики новинки.
Ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E дали на испытание журналистам
© autocar.co.uk
Фото 1/8
Ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E дали на испытание журналистам
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Ожидаемый с нетерпением электрокар Honda E уже вовсю приближается к своему дебюту. Автомобиль уже даже показали журналистам. Об этом сообщает Autocar.

Читай также: Каким будет новое поколение BMW X6 - в Сеть слили первые фото

Кроме этого теперь мы знаем технические характеристики авто. Электромотор Honda E будет развивать 150 л.с. и более 300 Нм крутящего момента. Запас хода не слишком впечатляет - всего 200 км - зато на зарядку до 80% уходит всего полчаса.

Динамические характеристики пока не раскрывают, но журналистам издания Autocar удалось проехаться на прототипе и по их замерам на разгон от 0 до 100 км/ч электромобилю требуется около 8 секунд.

Читай также: ТОП-4 самых популярных авто в Украине за первое полугодие

Из интересного, производитель уже подтвердил, что вместо традиционных зеркал заднего вида будут современные камеры.

Ранее сообщалось, что украинский “автобус-внедорожник“ Torsus прошел жесткий тест на переворачивание.

Поделись:
Теги: Honda E, электрокар, новинка, тест-драйв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь