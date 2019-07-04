Не только "Жигули": Какие авто из РФ запретили ввозить в Украины

Под запрет попали все товары с кодами транспортных средств.

В Украине запретили автомобили из России, согласно Постановлению Кабинета министров № 535 от 15.05.2019 года. На какие автомобили рассчитан этот запрет, рассказал Авто24.

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Под запрет попали товары с кодами транспортных средств - тракторы, автобусы, легковые авто, грузовые авто, авто спецназначения, авто, которые используются для перевозки грузов на заводах, складах, портах, аэропортах, мотоциклы.

Поэтому в Украине пропадет вся продукция российского “АвтоВАЗа“ - в том числе Lada 4x4 (от 294 тыс. грн), Granta (248,4 тыс. грн), Largus (319 тыс. грн), Vesta, XRAY (352 тыс. грн). Все они продавались в Украине дочерним предприятием “УкрАвтоВАЗ“.

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Говоря о коммерческих авто - пропадут автобусы ПАЗ, грузовики ГАЗ и КамАЗы. У нас их продавала группа компаний “АИС”.

Hyundai Solaris wikipedia.org

Не стоит забывать и об автомобилях, произведенных в РФ для локальных рынков, которые тоже поставлялись в Украину. Например, не так давно к нам из РФ ввозили Hyundai Solaris, а также одноплатформенний Kia Rio, но их с недавних пор заменили автомобилями корейской сборки.

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Похожая ситуация с Hyundai Creta, но кроссовер не ввозили уже с осени 2018 года. Завод Volkswagen в России производит специально для рынков стран бывшего Союза Polo Sedan (от 362 тыс. грн), который завозился и в Украину. Отныне в нашей стране “Поло“ будут только хэтчбеками и произведенными на родине своего бренда.

Volkswagen Polo Sedan wikipedia.org

Тем не менее, запрет не должен сильно повлиять на выбор украинцев. По статистике, в мае наши соотечественники приобрели всего 206 легковушек РФ, что составило 3,1% от общего рынка. Это незначительная величина, особенно если учесть, что в начале 2000-х только один “АвтоВАЗ“ занимал в Украине 56% рынка.

Ранее сообщалось, что в РФ запустили в космос красное “Жигули“.