Mini представил свой "бюджетный" электроавтомобиль за 30 тысяч долларов

На одной зарядке машина может проехать порядка 270 километров.

Уже через несколько недель появится в продаже новый очень интересный электрокар Mini Electric. Об особенностях авто рассказало Сегодня.

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Не смотря на достаточно высокую для нас стоимость в размере 30 тысяч долларов, такие электрокары в мире считаются бюджетными. Внешний вид достаточно привычен - как у обычного бензинового Mini.

Силовой агрегат состоит из 184-сильного электромотора (270 Нм момента) и тяговой батареи емкостью 32,6 киловатт-часа. В компании говорят, что на одной зарядке машина может проехать порядка 270 километров. Самая дальнобойная версия BMW i3 (с которого и “сняли“ двигатель) при этом проезжает до 266 километров на одном заряде.

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До 100 км в час авто разгоняется за 7,3 секунды, а максималка не превышает 150 км/час. Саму батарею от 11-киловаттного зарядного устройства переменного тока можно наполнить примерно за 3,5 часа. От быстрого терминала мощностью 50 киловатт уйдет 35 минут на подзарядку батарей до 80%.

Ранее сообщалось, какие авто из РФ запретили ввозить в Украину.