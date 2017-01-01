Как входит в повороты 24-метровый троллейбус из Польши - видео

Для управления таким транспортным средством предусмотрено сразу две "гармошки", соединяющих три секции.

Для сравнения, привычный для киевских дорог ЛАЗ Е183 достигает всего 12 метров solarisbus.com

На предстоящей автовыставке Busworld Europe 2019 в Брюсселе будет представлен любопытный новый автобус из Польши Trollino 24.

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24 в названии соответствует размеру транспортного средства. Для сравнения, привычный для киевских дорог ЛАЗ Е183 достигает всего 12 метров - польская новинка буквально в два раза длиннее.

Для управления таким транспортным средством предусмотрено сразу две “гармошки“, соединяющих три секции. Выглядит это все, как небольшой поезд.

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Сейчас троллейбус проходит испытания в городе - пока без пассажиров, потому что в Польше пока не проработана соответствующая нормативная база для машин такой длины.

В движение машину приводят два тяговых электромотора (на 2-й и 3-й осях) мощностью по 160 кВт каждый. Троллейбус-длинномер полной массой 38 тонн – пассажировместимостью от 180 до 200 человек – сможет разгоняться до 70 км/ч. Имеются электрический компрессор (3х400V) и полностью электрический обогреватель.

Ранее сообщалось, что мастера превратили старенький автобус в грузовик-внедорожник на 8 колесах.