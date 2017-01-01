Как входит в повороты 24-метровый троллейбус из Польши - видео
На предстоящей автовыставке Busworld Europe 2019 в Брюсселе будет представлен любопытный новый автобус из Польши Trollino 24.
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24 в названии соответствует размеру транспортного средства. Для сравнения, привычный для киевских дорог ЛАЗ Е183 достигает всего 12 метров - польская новинка буквально в два раза длиннее.
Для управления таким транспортным средством предусмотрено сразу две “гармошки“, соединяющих три секции. Выглядит это все, как небольшой поезд.
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Сейчас троллейбус проходит испытания в городе - пока без пассажиров, потому что в Польше пока не проработана соответствующая нормативная база для машин такой длины.
В движение машину приводят два тяговых электромотора (на 2-й и 3-й осях) мощностью по 160 кВт каждый. Троллейбус-длинномер полной массой 38 тонн – пассажировместимостью от 180 до 200 человек – сможет разгоняться до 70 км/ч. Имеются электрический компрессор (3х400V) и полностью электрический обогреватель.
Ранее сообщалось, что мастера превратили старенький автобус в грузовик-внедорожник на 8 колесах.
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