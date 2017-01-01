"Убийца Nissan Leaf": Skoda представила электрокар CITIGOe iV

Ускорение до сотни (максимальная скорость – 130 км/ч) занимает у электрокара 12,5 секунд.

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На автосалоне во Франкфурте был представлен новый электрокар Skoda CITIGOe iV. Об этом сообщает Авто24.

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Новинка представляет собой суперкомпактный городской автомобиль. Цена миниэлектрокара начинается с 20 тысяч долларов. CITIGOe iV ожидают в продаже уже в следующем году.

Длина нового электроситикара составляет 3597 мм, а ширина – 1645. Багажник вмещает 250 литров поклажи, а сложив спинки задних сидений емкость можно увеличить до 923 литров.

Электрокар оснащается двигателем мощностью 83 л.с., который будет обеспечивать до 265 км автономного хода. Ускорение до сотни (максимальная скорость – 130 км/ч) занимает у электрокара 12,5 секунд.

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При использовании зарядного устройства переменного тока мощностью 7,2 кВт аккумулятор заряжается на 80% за 4 часа 8 мин. Кроме того, CITIGOe iV доступна зарядка до 80% емкости батареи за 1 час c помощью разъема CCS Combo 2 от быстрых зарядных станций постоянного тока мощностью 40 кВт.

Ранее сообщалось, что начал работу Франкфуртский автосалон 2019 - первые фотографии.