Представлен новый Land Rover Defender - подробности и фото

Новый Land Rover Defender получился максимально революционным из-за своего технического оснащения.

В связи с Франкфуртским автосалоном любителям автомобилей стоит приготовиться к целому ряду новых машин главных автопроизводителей мира. На салоне покажут как абсолютно новые машины, так и новые версии уже всем известных имен. Как, например, Land Rover Defender. Подробности новинки поделился Автоцентр.

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Новый Land Rover Defender получился максимально революционным из-за своего технического оснащения. Defender 2020 переехал на новую платформу D7x, которая также лежит в основе модели Discovery, а это означает отказ от рамы и зависимой подвески

Как и раньше, Defender будет доступен в трех версиях: короткой - 90 (длина - 4583 мм), стандартной - 110 (длина – 5018 мм), и удлиненной - 130 (габариты пока неизвестны).

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На старте Land Rover Defender 2020 будет предложен с тремя моторами семейства Ingenium: двумя двухлитровыми дизелями на 200 и 240 л.с. и бензиновой “шестеркой” 3.0. Последний агрегат входит в состав гибридной установки MHEV (400 л.с., 550 Нм). На разгон до первой сотни гибриду потребуется всего шесть секунд, а максимальная скорость составит 208 км/ч.

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Все версии нового Дефендера оснащены безальтернативным 8-ступенчатым автоматом ZF, “раздаткой” и постоянным полным приводом. Интерьер стал намного богаче предшественника - 12-дюймовая цифровая панель приборов, 10-дюймовый экран мультимедийной системы Pivi Pro, 3D-навигация и круговой обзор с “прозрачным” капотом.

Ранее сообщалось, что начал работу Франкфуртский автосалон 2019 - первые фотографии.