ТОП-7 самых крутых новинок Франкфуртского автосалона 2019

Автосалон во Франкфурте подарил нам множество крутых автоновинок.

Франкфуртский автосалон открыл свои двери для прессы и мы уже можем обсудить главных звезд выставки. Подборку самых интересных машин IAA 2019 подготовил УНИАН.

Land Rover Defender

Land Rover Defender Getty Images

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Второе поколение Defender точно достойно своего предшественника, которого выпустили аж в 1983 году. У новинки несущий кузов, базирующийся на легком алюминиевом монококе. Внедорожник будут выпускать в трех разных размерах и с тремя двигателями на выбор.

На момент запуска внедорожник предложат с бензиновыми и дизельными моторами, а также в виде гибрида. Мощность агрегатов варьируется от 200 до 400 сил.

Porsche Taycan

Porsche Taycan Getty Images

Этот автомобиль представили накануне, что не мешает ему оставаться в центре внимания. Конечно, ведь это первый Porsche на электрике. Как говорилось ранее Taycan будет представлен в двух модификациях - Turbo и Turbo S. Агрегаты последнего могут выдавать 761 л. с. и разгонять авто до 100 за невероятные 2,8 секунды.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Getty Images

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Это тоже электрокар, но намного более доступный. Хэтчбек ID.3 впервые использует в конструкции авто Volkswagen инновационную платформу MEB. Запуск этой модели немцы называют таким же важным, как переход от Beetle к Golf. Сперва в продажу пойдет версия на 204 силы. Стоить такой автомобиль будет около 40 тысяч евро, но дальше появится и версия за 10 тысяч.

Honda e

Honda e Getty Images

В той же категории и небольшой электрокар Honda e. Новинку предложат с электромоторами мощностью 136 или 150 л. с., которые позволят разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Запас хода на уровне 220 км - разработчики обещают, что этого достаточно.

Lamborghini Sian

Lamborghini Sian Getty Images

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Lamborghini Sian точно привлекает много взглядов на салоне. Это первый суперкар компании с электрическими компонентами. Атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 работает вместе с компактным электромотором и 48-вольтовой бортовой электросистемой.

При этом источником питания служат не батареи, а суперконденсаторы. Суммарная отдача агрегатов составила 819 лошадиных сил. Энергию можно пополнять при помощи системы рекуперации при торможении, чтобы потом использовать при интенсивном разгоне.

Суперкар способен ускоряться с места до первой "ста" менее чем за 2,8 с, а его максимальная скорость превышает 350 км в час.

Audi RS7 Sportback

Audi RS7 Sportback Getty Images

Пятидверный RS7 Sportback нового поколения обладает всеми необходимыми для суперкара характеристиками. Машину оснастили четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбинами, работающим с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым "автоматом".

Универсал может ускоряться с нуля до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой 250 км в час (потенциально авто разгоняется до 305 км в час).

BMW X6

BMW X6 Getty Images

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Компания BMW представила во Франкфурте несколько новинок, в том числе прототип Concept 4, дающий представление о будущей "четверке". Однако главной серийной премьерой баварской марки стал купе-кроссовер X6 третьего поколения, разделивший основные узлы и агрегаты с новым X5.

При этом главной внешней отличительной чертой стали огромные "ноздри" радиаторной решетки с подсветкой, позаимствованные у флагманских 7-Series и X7.

Ранее сообщалось, что сколько машин Tesla можно купить вместо одного нового электрокара Porsche.