"Это уже слишком": BMW презентовала спорткар с огромными "ноздрями"

Немецкая компания уже не раз объясняла то, почему на новых моделях решетка продолжает расти.

В данном случае в компании отсылают к старым баварским спорткарам Getty Images

BMW презентовала на Франкфуртском автосалоне BMW Concept 4 - концепт, который станет предвестником серийных BMW 4 Series и BMW M4. Об этом сообщает bigmir)net.

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Первое, что бросается в глаза - огромная фальшрадиаторная решетка. Немецкая компания уже не раз объясняла то, почему на новых моделях решетка продолжает расти. Дело в стремлении BMW показать эволюцию своих автомобилей. Но в этом случае дизайнеры превзошли самих себя.

В данном случае в компании отсылают к старым баварским спорткарам, для которых были характерны вертикальные ноздри решетки. Насколько это уместно на современных спорткарах - решать вам.

Насколько это уместно - решать вам Getty Images

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