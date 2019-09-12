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"Это уже слишком": BMW презентовала спорткар с огромными "ноздрями"

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Немецкая компания уже не раз объясняла то, почему на новых моделях решетка продолжает расти.
В данном случае в компании отсылают к старым баварским спорткарам
В данном случае в компании отсылают к старым баварским спорткарам
Getty Images

BMW презентовала на Франкфуртском автосалоне BMW Concept 4 - концепт, который станет предвестником серийных BMW 4 Series и BMW M4. Об этом сообщает bigmir)net.

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Первое, что бросается в глаза - огромная фальшрадиаторная решетка. Немецкая компания уже не раз объясняла то, почему на новых моделях решетка продолжает расти. Дело в стремлении BMW показать эволюцию своих автомобилей. Но в этом случае дизайнеры превзошли самих себя.

В данном случае в компании отсылают к старым баварским спорткарам, для которых были характерны вертикальные ноздри решетки. Насколько это уместно на современных спорткарах - решать вам.

Насколько это уместно - решать вам
Насколько это уместно - решать вам
Getty Images

Ранее сообщалось об "убийце Nissan Leaf": Skoda представила электрокар CITIGOe iV.

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Теги: Франкфуртский автосалон, BMW Concept 4, BMW
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Комментариев (1)
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Яukr    12.09.2019, 14:02
Оценка:  -1
Яukr
Ничё так, злой видончик.
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