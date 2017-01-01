Nissan смешной "потроллил" Франкфуртский автосалон презентацией нового Juke

Франкфуртский автосалон поддержали далеко не все автопроизводители.

Проходящий в данный момент Франкфуртский автосалон поддержали далеко не все автопроизводители.

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В мероприятиях не участвует более 20 компаний - включая, Citroën, DS, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin, Alpine, Abarth, Dacia, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Infiniti и Nissan.

Nissan отметился еще и забавным троллингом автосалона. Второе поколение популярного кроссовера Nissan Juke ожидали во Франкфурте, но это авто там не найдешь. Вместо этого презентацию провели в Франкфорте - небольшом селе во Франции.

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“Франкфорт Шоу 2019“ провели прямо в поле, доказав, что презентовать автомобиль можно буквально везде. Хотя если посмотреть на фотографии, может показаться, что авто представлено на крупном автошоу - все дело в ракурсе.

Ранее сообщалось, что представлен новый Land Rover Defender - подробности и фото.