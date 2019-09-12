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Стало известно, сколько будет стоить новый стильный электрокар Honda e

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Базовая версия Honda e обладает электромотором на 134 л.с. и стоит минимум 29 470 евро.
Стало известно, сколько будет стоить новый стильный электрокар Honda e
© honda.com
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Стало известно, сколько будет стоить новый стильный электрокар Honda e
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Продолжаем разбираться с интересными новинками Франкфуртского автосалона. Официальная презентация электромобиля Honda e произошла только сейчас, хотя автомобиль рассекретили несколько дней раньше.

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Уже сообщалось ранее, что базовая версия Honda e обладает электромотором на 134 л.с. Теперь стало известно, что это авто в Германии обойдется минимум в 29 470 евро.

Более мощный 152-сильный вариант электрического хэтчбека оценили в 32 470 евро. Запас хода у обеих версий одинаковый - 220 км.

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Еще до официального дебюта Honda e японцы успели получить 40 тысяч предзаказов. При этом до своих владельцев первые электрокары доберутся не раньше следующего лета.

Ранее сообщалось, что представлен новый Land Rover Defender - подробности и фото.

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Теги: Honda e, электрокар, Франкфуртский автосалон
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.09.2019, 17:03
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гость
за такие бабки , покупать такой корч..
Але вы чего )))))
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