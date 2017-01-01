Honda представит самый дешевый кроссовер своего бренда

Стоимость еще не озвучена, тем не менее авто анонсируют, как самый дешевый кроссовер марки.

Уже в ближайшее время может быть представлен самый дешевый кроссовер Honda. Об этом сообщает AutoTimesNews.

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Модель WR-V построили на платформе хэтчбека Honda Jazz. Также в кроссовере могут быть некоторые детали от седана Honda Amaze

Ожидается, что авто выпустят с 1,2-литровым мотором мощностью 88 л. с. или с 1,5-литровой дизельной силовой установкой на 100 л. с. Автомобиль получит только передний привод, а также пятиступенчатую механическую коробку передач или вариатор. Салон авто остался таким же, как и у Honda Jazz.

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Кроссовер получит круиз-контроль, навигацию, парктроник, функцию динамической стабилизации, информационно-развлекательную систему с семидюймовым дисплеем. Стоимость еще не озвучена, тем не менее его анонсируют, как самый дешевый кроссовер марки.

Ранее сообщалось, о чем говорит стенд Skoda на автосалоне в Франкфурте.