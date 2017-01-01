Кроссовер Hyundai Venue за 9200 долларов взорвал индийский авторынок

Количество предзаказов выросло более чем до 70 тысяч.

Сверхбюджетный автомобиль Hyundai Venue просто взорвал рынок Индии. Об этом сообщает CarsWeek.

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Кроссовер стоит от $9,2 до $15,7 тысяч, что повлекло огромный спрос. В продажу Venue поступил только в мае 2019 года. С тех пор количество предзаказов выросло более чем до 70 тысяч.

При этом за июль-август Hyundai успела передать заказчикам только 34,7 тысячи авто, а завод корейской марки перестал справляться с растущими объемами заказов.

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Клиентам предлагают 1,2-литровый 83-сильный "атмосферник", 1,0-литровый 120-сильный турбомотор и 1,4-литровый дизель мощностью 90 л. с. На выбор также есть пяти- и шестиступенчатая механическая коробка передач или "робот".

Ранее сообщалось, что Honda представит самый дешевый кроссовер своего бренда.