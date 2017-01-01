Юристы предупреждают водителей о распространенном и законном штрафе полиции

Не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар.

Сообщество в Facebook “Дорожній адвокат“ продолжает обучать автомобилистов вопросам, связанным с юридическими тонкостями эксплуатации авто. В данном случае речь пошла о штрафах за самостоятельно установленный ксеноновый свет.

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По закону, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, то самостоятельно менять тип ламп запрещено.

Также не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Связанно это с тем, что яркий свет может заслепить едущих по встречке.

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Штраф за нарушение этих правил абсолютно законен. Полицейские квалифицируют такие действия согласно ч.2 ст.122 КУпАП и ч.1 ст.121 КУпАП. Если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки или доставки на штрафплощадку.

Ранее сообщалось, что оценивать “евробляхи“ по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста.