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Стала известна дата презентации новой Skoda Octavia - что известно сейчас

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О новой Skoda Octavia известно уже практически все, но остались интересные детали.
Стала известна дата презентации новой Skoda Octavia - что известно сейчас

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Премьеры крутых спорткаров и электроавтомобилей наблюдать, конечно, интересно, но по факту главными и самыми значимыми презентациями в итоге становятся представления популярных автомобилей. И новая Skoda Octavia тому не исключение.

Что же, ждать осталось не долго. Официальная премьера Шкода Октавия 2020 состоится 11 ноября, сообщает Автоцентр.

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Для премьеры проведут мероприятие в Праге. О новой Октавия известно уже практически все - есть и все характеристики и даже несколько шпионских фотографий. 

Впервые в своей истории Octavia получит гибридную силовую установку. Автомобиль будет строгим и стильным, а в салоне появится огромный экран мультимедийной системы и необычное рулевое колесо с двумя спицами. Впрочем, внешний вид еще открыт не полностью, поэтому подождем премьеры.

Ранее сообщалось, что роскошный электрокар Porsche стали продавать в Украине - опубликована цена.

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Теги: Skoda Octavia, презентация, интересные авто
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