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Папа Римский пересел на пикап, как у украинских военных - фото

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Новым папомобилем стал пикап Nissan NP300, который выпускают в ЮАР.
Традиционно авто окрасили в белый цвет
Традиционно авто окрасили в белый цвет
topgir.com.ua

Стало известно, какой автомобиль стал новым транспортным средством Папы Римского. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Новым папомобилем стал пикап Nissan NP300, который выпускают в ЮАР. Спецавто специально подготовили специально для визита Папы Римского Франциска на Маврикий. Пикап Ниссан оснастили постаментом с троном в кузове и стеклянным колпаком.

Традиционно авто окрасили в белый цвет. У авто также необычные номера города-государства Ватикана - SCV1. Интересно, что такие Nissan NP300 есть в украинской армии.

У авто также необычные номера города-государства Ватикана - SCV1
У авто также необычные номера города-государства Ватикана - SCV1
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Европе продают украинское ретроавто за 1400 евро.

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Теги: Nissan NP300, папомобиль, Ватикан
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