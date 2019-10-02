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Фура застряла на узких улочках маленького города в Шотландии - видео

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Точно неизвестно, как транспорт вырулили из городских кварталов и что за такую аварию светит водителю.
Водитель фуры в Шотландии застрял между домами, в итоге повредив один из жилых домов
Водитель фуры в Шотландии застрял между домами, в итоге повредив один из жилых домов
Скриншот видео

Быть водителем фур в стареньких европейских городах с их узкими улочками - задача непростая. Если не рассчитать габариты, можно оказаться в вот такой непростой ситуации.

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Водитель фуры в Шотландии застрял между домами, в итоге повредив один из жилых домов. Видео аварии появилось на страничке Daily Mail в Twitter.

Как следствие грузовик оказался заблокированным, так как в результате маневров автомобилиста не мог уже ехать ни в зад, ни в перед.

Точно неизвестно, как транспорт вырулили из городских кварталов и что за такую аварию светит водителю.

Ранее сообщалось, что драку водителей после ДТП в Киеве засняли на видео.

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Теги: дороги, Шотландия, курьез, фуры
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