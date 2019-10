Фура застряла на узких улочках маленького города в Шотландии - видео

Быть водителем фур в стареньких европейских городах с их узкими улочками - задача непростая. Если не рассчитать габариты, можно оказаться в вот такой непростой ситуации.

Водитель фуры в Шотландии застрял между домами, в итоге повредив один из жилых домов. Видео аварии появилось на страничке Daily Mail в Twitter.

Как следствие грузовик оказался заблокированным, так как в результате маневров автомобилиста не мог уже ехать ни в зад, ни в перед.

Точно неизвестно, как транспорт вырулили из городских кварталов и что за такую аварию светит водителю.

