Фура застряла на узких улочках маленького города в Шотландии - видео
Быть водителем фур в стареньких европейских городах с их узкими улочками - задача непростая. Если не рассчитать габариты, можно оказаться в вот такой непростой ситуации.
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Водитель фуры в Шотландии застрял между домами, в итоге повредив один из жилых домов. Видео аварии появилось на страничке Daily Mail в Twitter.
Как следствие грузовик оказался заблокированным, так как в результате маневров автомобилиста не мог уже ехать ни в зад, ни в перед.
Точно неизвестно, как транспорт вырулили из городских кварталов и что за такую аварию светит водителю.
This was probably his first and last day on the job— Daily Mail Online (@MailOnline) October 2, 2019
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Second video via @ViralHog pic.twitter.com/tLBL5ye2gU
Ранее сообщалось, что драку водителей после ДТП в Киеве засняли на видео.
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