Восхитительный новый кроссовер Alfa Romeo показали на фото

Особое внимание обратите на переднюю часть с характерной решёткой радиатора и вытянутой узкой оптикой.

Роскошный компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale все ближе. Показанный в начале года концепт трансформируется в серийную версию - появились уже первые фотографии. Об этом сообщает Автоцентр.

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Итальянская марка отказывается подтверждать подлинность данных фото, но учитывая их близкое сходство с прототипом, скорее всего они реальны. Серийный Alfa Romeo Tonale выглядит, конечно, не так вызывающе, как шоу-кар, но своего шарма он не лишён.

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Особое внимание обратите на переднюю часть с характерной решёткой радиатора и вытянутой узкой оптикой. Tonale будет базироваться на переднеприводной архитектуре.

А наряду с классическими двигателями (среди них будет, в частности, 2,0-литровый бензиновый турбомотор) в его моторную гамму войдет гибридная установка.

Ранее сообщалось, что в Индии представили крутой электрокар по цене половины Nissan Leaf.