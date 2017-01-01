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Восхитительный новый кроссовер Alfa Romeo показали на фото

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Особое внимание обратите на переднюю часть с характерной решёткой радиатора и вытянутой узкой оптикой.
Восхитительный новый кроссовер Alfa Romeo показали на фото
© autocentre.ua
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Восхитительный новый кроссовер Alfa Romeo показали на фото
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Роскошный компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale все ближе. Показанный в начале года концепт трансформируется в серийную версию - появились уже первые фотографии. Об этом сообщает Автоцентр.

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Итальянская марка отказывается подтверждать подлинность данных фото, но учитывая их близкое сходство с прототипом, скорее всего они реальны. Серийный Alfa Romeo Tonale выглядит, конечно, не так вызывающе, как шоу-кар, но своего шарма он не лишён.

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Особое внимание обратите на переднюю часть с характерной решёткой радиатора и вытянутой узкой оптикой. Tonale будет базироваться на переднеприводной архитектуре.

А наряду с классическими двигателями (среди них будет, в частности, 2,0-литровый бензиновый турбомотор) в его моторную гамму войдет гибридная установка.

Ранее сообщалось, что в Индии представили крутой электрокар по цене половины Nissan Leaf.

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Теги: Alfa Romeo Tonale, кроссовер, красивые авто
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