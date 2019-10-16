Крутой кроссовер Geely Icon удивил не только внешностью - фото интерьера

Интерьер Geely Icon можно описать, как строгий и функциональный.

В ближайшее время Geely начнет серийный выпуск кроссоверов Icon. Недавно китайская компания опубликовала фотографии внешнего вида авто, теперь пришло время и салона.

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Интерьер Geely Icon можно описать, как строгий и функциональный. Цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма, такого же размера тачскрин мультимедиа, поддержка управления голосом - все это совсем не мелочи. Ниже дефлекторы вентиляции, еще ниже - блок управления климатической установкой.

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По периметру интерьера проходит LED-полоса синего цвета, неплохо сочетающаяся с трехцветной гаммой отделки. Кроме того, SUV может похвастать система автоматической парковки, панорамной крышей, камерой кругового обзора, а также системой контроля качества воздуха и ионизатором.

Ранее сообщалось, сколько стоит люксовый кроссовер Chery - известна цена.