Новенькие предсерийные Tesla Model Y начали замечать на дорогах - живые фото

Предсерийные экземпляры Tesla Model Y встречаются преимущественно в Калифорнии.

На весь экран Свернуть

Жители США активно делятся фотографиями новенького электрокара Tesla Model Y. Это необычно, ведь модель еще не потупила в продажу.

Читай также: В Сеть загадочным образом попало редкое фото новой Skoda Octavia 2020

Напомним, что автомобиль презентовали в марте 2019 года, а доставить готовые машины собираются в 2020-м.

Предсерийные экземпляры Tesla Model Y встречаются преимущественно в Калифорнии, особенно вблизи Фримонта, где, собственно, и находится завод Tesla.

Автомобиль построен на базе седана Model 3. Базовая версия - 5-местная, а за машину на 7 человек нужно существенно доплатить.

Читай также: Hyundai “травил“ известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы

Новинка будет предлагаться в четырех основных вариантах, два из которые – полноприводные. Запас хода варьируется от 368 до 480 км. Максимальная скорость – от 192 до 240 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч – от 3,5 до 5,9 с. Официальные цены стартуют от 39 000 долларов.

Ранее сообщалось, что новый автомобиль Tesla засняли за 4 месяца до премьеры.