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Новенькие предсерийные Tesla Model Y начали замечать на дорогах - живые фото

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Предсерийные экземпляры Tesla Model Y встречаются преимущественно в Калифорнии.
Новенькие предсерийные Tesla Model Y начали замечать на дорогах - живые фото
© twitter.com
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Новенькие предсерийные Tesla Model Y начали замечать на дорогах - живые фото
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Жители США активно делятся фотографиями новенького электрокара Tesla Model Y. Это необычно, ведь модель еще не потупила в продажу.

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Напомним, что автомобиль презентовали в марте 2019 года, а доставить готовые машины собираются в 2020-м. 

Предсерийные экземпляры Tesla Model Y встречаются преимущественно в Калифорнии, особенно вблизи Фримонта, где, собственно, и находится завод Tesla.

Автомобиль построен на базе седана Model 3. Базовая версия - 5-местная, а за машину на 7 человек нужно существенно доплатить.

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Новинка будет предлагаться в четырех основных вариантах, два из которые – полноприводные. Запас хода варьируется от 368 до 480 км. Максимальная скорость – от 192 до 240 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч – от 3,5 до 5,9 с. Официальные цены стартуют от 39 000 долларов.

Ранее сообщалось, что новый автомобиль Tesla засняли за 4 месяца до премьеры.

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Теги: Tesla Model Y, шпионские фото, электрокар
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