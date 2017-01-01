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В Киеве засветился роскошный кортеж на 12 миллионов гривен

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Во-вторых, сопровождает Rolls-Royce охрана на Toyota Land Cruiser 200, а этот внедорожник стоит минимум 1,6 млн. гривен.
Таких дорогих внедорожников в Украине около десяти
Таких дорогих внедорожников в Украине около десяти
topgir.com.ua

В Киеве засняли крутой кортеж на 12 миллионов гривен общей стоимости. Учитывая, что состоит этот кортеж всего из двух машин. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Во-первых, это, конечно же, Rolls-Royce Cullinan, причем первый на номерах Волынской области. Таких дорогих внедорожников в Украине около десяти. Купить Роллс-Ройс Куллинан можно по цене от 10,5 млн. гривен.

Во-вторых, сопровождает Rolls-Royce охрана на Toyota Land Cruiser 200, а этот внедорожник стоит минимум 1,6 млн. гривен.

Ранее сообщалось, что "ноздри" нового BMW шокировали своими размерами.

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Теги: дорогие авто, интересные авто, Киев
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