Долгожданный новый кроссовер Tesla Model Y выпустят раньше времени

В Tesla говорят, что на данный момент происходит установка заводского оснащения для изготовления новинки.

Сначала кроссовер начнут производить на основном заводе во Фремонте, штат Калифорния tesla.com

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Дела у Tesla, кажется, идут на лад. Мало того, что акции значительно поднялись в цене в последнее время, так еще и выпуск нового кроссовера Tesla Model Y перенесли на целый квартал раньше - с осени на лето 2020 года.

В Tesla говорят, что на данный момент происходит установка заводского оснащения для изготовления новинки. Но опыт эффективного запуска работы Шанхайской фабрики Gigafactory позволил значительно ускорить процедуру.

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Сначала кроссовер начнут производить на основном заводе во Фремонте, штат Калифорния, где специально создана дополнительная, пятая по счёту сборочная линия. Но с течением времени Tesla Model Y, который должен стать самым востребованным электрокаром компании, начнет также сходить с конвейера нового китайского завода Gigafactory 3 в Шанхае.

Позже авто будут выпускать с конвейера нового китайского завода Gigafactory 3 в Шанхае tesla.com

Ранее сообщалось, что искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре.