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Долгожданный новый кроссовер Tesla Model Y выпустят раньше времени

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В Tesla говорят, что на данный момент происходит установка заводского оснащения для изготовления новинки.
Сначала кроссовер начнут производить на основном заводе во Фремонте, штат Калифорния
Сначала кроссовер начнут производить на основном заводе во Фремонте, штат Калифорния
tesla.com

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Дела у Tesla, кажется, идут на лад. Мало того, что акции значительно поднялись в цене в последнее время, так еще и выпуск нового кроссовера Tesla Model Y перенесли на целый квартал раньше - с осени на лето 2020 года.

В Tesla говорят, что на данный момент происходит установка заводского оснащения для изготовления новинки. Но опыт эффективного запуска работы Шанхайской фабрики Gigafactory позволил значительно ускорить процедуру.

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Сначала кроссовер начнут производить на основном заводе во Фремонте, штат Калифорния, где специально создана дополнительная, пятая по счёту сборочная линия. Но с течением времени Tesla Model Y, который должен стать самым востребованным электрокаром компании, начнет также сходить с конвейера нового китайского завода Gigafactory 3 в Шанхае.

Позже авто будут выпускать с конвейера нового китайского завода Gigafactory 3 в Шанхае
Позже авто будут выпускать с конвейера нового китайского завода Gigafactory 3 в Шанхае
tesla.com

Ранее сообщалось, что искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре.

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Теги: Tesla Model Y, Илон Маск, новинка
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