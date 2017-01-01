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Новенький электрокар Mini Cooper SE удивил своей низкой ценой

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Цена очень доступная, учитывая, что рекомендованная стоимость достигает $29,9 тысячи.
Новенький электрокар Mini Cooper SE удивил своей низкой ценой
© Electrek.co
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Новенький электрокар Mini Cooper SE удивил своей низкой ценой
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Электрокар Mini Cooper SE будет стоить в США всего $17,9 тысячи с учетом всех субсидий. Об этом сообщает Electrek.

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Цена очень доступная, учитывая, что рекомендованная стоимость достигает $29,9 тысячи. Снижение цен обусловлено значительными субсидиями со стороны правительства США.

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В сообщении говорится, что электрокар оснащен относительно устаревшим аккумулятором от i3 мощностью 32,6 кВт / ч, который, по словам Mini, обеспечит дальность от 235 до 270 км в зависимости от цикла WLTP.

Также известно, что батарея ограничена быстрой зарядкой до 50 кВт постоянного тока и питает двигатель мощностью 135 кВт или 184 л. с.

Ранее сообщалось, что Bugatti Centodieci 2020 удивил мотором на своей презентации.

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Теги: Mini Cooper SE, новые авто, бюджетные авто, электроавто
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