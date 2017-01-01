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Tesla Model 3 обошел Porsche Taycan в новом эксперименте - видео

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Уникальная особенность Porsche Taycan и Tesla Model 3 - одинаковые характеристики, вне зависимости от водителя.
Tesla Model 3, правда, разогнали на 1 раз больше, но это преимущество вряд ли о чем-то говорит
Tesla Model 3, правда, разогнали на 1 раз больше, но это преимущество вряд ли о чем-то говорит
wikipedia.org

Сравнение двух главных электрокаров современности Porsche Taycan и Tesla Model 3 Performance продолжается. В этот раз проверялась стабильность работы электрокаров.

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В этом эксперименте автомобиль ускоряли от 0 до 200 км/ч 27 раз подряд. Идея заключается в том, что много автомобилей способны ускориться один раз, после чего этот процесс проходит гораздо хуже.

Уникальная особенность Porsche Taycan и Tesla Model 3 - одинаковые показатели при многочисленных разгонах, вне зависимости от водителя, даже в серийном исполнении. Теспа, правда, разогнали на 1 раз больше, но это преимущество вряд ли о чем-то говорит.

Ранее сообщалось, что долгожданный новый кроссовер Tesla Model Y выпустят раньше времени.

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Теги: Porsche Taycan, Tesla Model 3, соревнование
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