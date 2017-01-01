Авторынок Украины вырос на 25%: ТОП-10 самых популярных авто в октябре
Появилась свежая статистика продаж автомобилей в Украине в октябре. Об этом сообщает Украавтопром.
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За октябрь в Украине продали около 9 тысяч новых машин, что на 25% больше, чем в октябре 2018 года. То есть, наблюдается неплохой рост.
Лидерство за Renault. На втором месте Toyota, а далее - Kia. Полную статистику можно увидеть ниже.
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ТОП-10 самых популярных новых авто в октябре
- Renault - 1833 авто
- Toyota - 1233
- Kia - 833
- Volkswagen - 604
- Skoda - 537
- Nissan - 472
- Hyundai - 463
- Peugeot - 232
- Mazda - 218
- Ford - 204
Наиболее популярная модель авто в октябре - Renault Logan (701 авто). Если сравнивать в масштабах всего года, то с января в Украине продали 70,7 тыс. новых машин, а это на 5% больше, чем за тот же период в 2018 году.
Ранее сообщалось, что новенький украинский автобус ЗАЗ начали продавать за границу.
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