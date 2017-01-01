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Авторынок Украины вырос на 25%: ТОП-10 самых популярных авто в октябре

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Лидерство за Renault. На втором месте Toyota, а далее - Kia.
Наиболее популярная модель авто в октябре - Renault Logan
Наиболее популярная модель авто в октябре - Renault Logan
wikipedia.org

Появилась свежая статистика продаж автомобилей в Украине в октябре. Об этом сообщает Украавтопром.

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За октябрь в Украине продали около 9 тысяч новых машин, что на 25% больше, чем в октябре 2018 года. То есть, наблюдается неплохой рост.

Лидерство за Renault. На втором месте Toyota, а далее - Kia. Полную статистику можно увидеть ниже.

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ТОП-10 самых популярных новых авто в октябре

  1. Renault - 1833 авто
  2. Toyota - 1233
  3. Kia - 833
  4. Volkswagen - 604
  5. Skoda - 537
  6. Nissan - 472
  7. Hyundai - 463
  8. Peugeot - 232
  9. Mazda - 218
  10. Ford - 204

Наиболее популярная модель авто в октябре - Renault Logan (701 авто). Если сравнивать в масштабах всего года, то с января в Украине продали 70,7 тыс. новых машин, а это на 5% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Ранее сообщалось, что новенький украинский автобус ЗАЗ начали продавать за границу.

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Теги: статистика, ТОП-10, рынок авто, Укравтопром
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