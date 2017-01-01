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Новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото

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Kia Optima 2020 станет гораздо ярче и интереснее внешне.
Шпионские фото нового Kia Optima 2020
Шпионские фото нового Kia Optima 2020
autocentre.ua

Новое поколения Kia Optima сфотографировали во время тестов в Южной Корее - за месяц до премьеры. Об этом сообщает Автоцентр.

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То, что фотографии не фейковые подтверждается схожестью с официальными рендерами модели. Так что можно сделать первые выводы о дизайне.

Kia Optima 2020 станет гораздо ярче и интереснее внешне. У автомобиля более покатая линия крыши и заостренная крышка багажника.

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Кроме этого известно, что в салоне улучшат материалы отделки, а более дорогие версии получат виртуальную панель приборов и большой тачскрин.

Какие двигатели будут предложены покупателям Kia Optima 2020 пока неизвестно, хотя можно ожидать 1,6-литровый 180-сильный бензиновый турбомотор и новую 2,5-литровую атмосферную четверку на 195 л. с. Их использует родственный Hyundai Sonata, с которым у Optima общая платформа.

Опубликованный ранее официальный рендер новинки Kia Optima 2020
Опубликованный ранее официальный рендер новинки Kia Optima 2020
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Европе презентовали новый электрокар дешевле 20 тысяч долларов.

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Теги: Kia Optima, фотографии, шпионские фото
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