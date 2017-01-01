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Как двумя тягача Mercedes буксируют поломанное метро в Амстердаме

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Cостав метро в Амстердаме насчитывает 123-метров в длину и весит 200-тонн.
Вместе два авто могут отбускировать целый состав метро
Вместе два авто могут отбускировать целый состав метро
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Метро Амстердама обзавелось уникальными тягачами Mercedes-Benz Unimog U 423. Об интересных грузовиках рассказал Автоцентр.

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Первый Unimog U423 приобрели для различного вида ремонтных работ на линии метро, для чего его не просто поставили на рельсы, но еще и оборудовали краном.

Теперь же на вооружении у метрополитена города появился и второй Мерс, уже в кузове фургоном. Вместе они могут уже отбускировать целый состав метро.

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А состав метро в Амстердаме насчитывает 123-метров в длину и весит 200-тонн. К тому же часть линии под уклоном 4%.

Но два авто с 231-сильными турбодизелями (900 Нм) и преобразователем крутящего момента справляются с этой задачей на ура. О чем следующее видео.

Ранее сообщалось, что будет, если поставить на настоящую карету реактивный двигатель - видео.

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