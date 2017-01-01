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Уникальный тюнингованный спорткар угнали прямо с выставки и таранили на нем полицию

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Авто было в закрытом трейлере на прицепе у пикапа, который и угнали злоумышленники.
Автомобиль нашли заброшенным и с большим количеством повреждений
Автомобиль нашли заброшенным и с большим количеством повреждений
topgir.com.ua

На знаменитом тюнинг-шоу SEMA планировалась демонстрация уникального тюнингованный Dodge Challenger, созданный специально для выставки. Вот только за несколько дней до начала шоу, уникальное авто украли прямо с выставки. Что было дальше, рассказал ТопЖыр.

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Авто было в закрытом трейлере на прицепе у пикапа, который и угнали злоумышленники. О пропаже сразу сообщили в полицию и в соцсети.

Угонщики оказались достаточно решительными, чтобы, например, протаранить машину полиции
Угонщики оказались достаточно решительными, чтобы, например, протаранить машину полиции
topgir.com.ua

И полиция смогла обнаружить пропажу. Вот только автомобиль оказался непростой и догнать его было не так уж просто. К тому же угонщики оказались достаточно решительными, чтобы, например, протаранить машину полиции. В результате у них получилось скрыться.

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Автомобиль нашли заброшенным и с большим количеством повреждений. Тем не менее, тюнинг ателье решило его не ремонтировать, а показать как есть, В какой-то мере, после такой истории автомобиль стал еще интереснее, даже в побитом виде.

Ранее сообщалось, что сбитый пес застрял в бампере и выжил - его заметили через 20 км.

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Теги: погоня, полиция, гонка, тюнинг
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