Роскошный седан Hyundai Grandeur получил заводское ГБО

У авто теперь 4-спицевый руль, а вместо рычага КПП теперь кнопки.

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Появились первые официальные фотографии обновленного седана бизнес-класса Hyundai Grandeur 2020. Об этом сообщает Автоцентр.

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Дизайн Grandeur 2020 получил заметные изменения - передняя часть авто обзавелась огромной решеткой радиатора и стреловидными диодными фарами. Тогда как сзади у авто изящные тонкие фонари на всю ширину кузова.

В салоне теперь тоже все по-другому. У авто теперь 4-спицевый руль, а вместо рычага КПП теперь кнопки.

Приборная панель теперь цифровая, а диагональ тачскрина увеличена до 12,3 дюймов. Появился и дополнительный дисплей климат-контроля.

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Также можно докупить проекционный дисплей, электропривод и вентиляциюя сидений, панорамную крышу, мощную аудиосистему JBL с 12 динамиками.

Стандартным двигателем стал новый 2,5-литровый двигатель мощностью 195 л. с. В то время, как топовый 3,0-литровый V6 на 260 л. с. снабжен заводским ГБО. Кроме этого, предлагается и гибрид Hyundai Grandeur с 2,4-литровой четверкой и электромотором.

Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.