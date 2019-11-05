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Роскошный седан Hyundai Grandeur получил заводское ГБО

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У авто теперь 4-спицевый руль, а вместо рычага КПП теперь кнопки.
Роскошный седан Hyundai Grandeur получил заводское ГБО
© Hyundai
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Роскошный седан Hyundai Grandeur получил заводское ГБО
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Появились первые официальные фотографии обновленного седана бизнес-класса Hyundai Grandeur 2020. Об этом сообщает Автоцентр.

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Дизайн Grandeur 2020 получил заметные изменения - передняя часть авто обзавелась огромной решеткой радиатора и стреловидными диодными фарами. Тогда как сзади у авто изящные тонкие фонари на всю ширину кузова.

В салоне теперь тоже все по-другому. У авто теперь 4-спицевый руль, а вместо рычага КПП теперь кнопки. 

Приборная панель теперь цифровая, а диагональ тачскрина увеличена до 12,3 дюймов. Появился и дополнительный дисплей климат-контроля.

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Также можно докупить проекционный дисплей, электропривод и вентиляциюя сидений, панорамную крышу, мощную аудиосистему JBL с 12 динамиками.

Стандартным двигателем стал новый 2,5-литровый двигатель мощностью 195 л. с. В то время, как топовый 3,0-литровый V6 на 260 л. с. снабжен заводским ГБО. Кроме этого, предлагается и гибрид Hyundai Grandeur с 2,4-литровой четверкой и электромотором.

Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.

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Теги: Hyundai Grandeur 2020, интересные авто, люксовые авто
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