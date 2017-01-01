Toyota представила новый компактный кроссовер за 15 500 долларов

Цены на Toyota Raize стартуют с примерно $15 500.

В линейке кроссоверов японского бренда Toyota появилось новое авто - компактный Toyota Raize. Презентацию машины провели во вторник, 6 октября, в Токио. Об этом сообщает Автоцентр.

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Дизайн машины был известен заранее, но теперь ее можно рассмотреть подробнее. Компактный “паркетник“ оказался самым компактным в “семье“ кроссоверов марки - 3995х1695х1620мм.

У авто багажник, объемом 369 литров и дорожный просвет в 185 мм. В топ-версии в салоне будет крупный “планшет“ медиацентра, цифровая панель приборов и стильный рисунок отделки.

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Пока предлагается только один турбомотор 1,0, который выдает 98 л.с. и 140 Нм. В паре с двигателем трудится безальтернативный вариатор, хотя вскоре может появиться и версия с “механикой“. Привод - передний или полный.

Цены на Toyota Raize стартуют с примерно $15 500. Авто уже отправилось в продажу на местном рынке.

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