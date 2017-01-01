Темпы растаможки в Украине растут: ТОП-5 самых популярных евроблях в октябре

По сравнению с октябрем прошлого года, показатели регистрации "евроблях" выросли в 2,3 раза.

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За октябрь в Украине провели регистрацию 27 тысяч б/у легковушек из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

Это рекордные показатели в этом году, если не считать первые три месяца, когда “евробляхи“ легализировали очень активно по льготным ставкам.

По сравнению с октябрем прошлого года, показатели регистрации “евроблях“ выросли в 2,3 раза.

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ТОП-5 самых популярных растаможенных “евроблях“ в октябре

1. Volkswagen - 4,4 тысячи авто

2. Skoda - 2,4 тысяч авто

3. Ford - 2,3 тысячи авто

4. Renault - 2,2 тысячи авто

5. Opel - 1,8 тысяч авто

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Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, что больше чем в 4 раза показателя годичной давности.

Ранее сообщалось, насколько действительно выгодно использовать электробусы в Украине.