Интересно, кто предпочтет купить этот автомобиль, если за ту же цену можно приобрести люксовое авто маститого западного бренда?

Российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч

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Российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч

В России презентовали представительский седан Aurus Senat. Об этом сообщает Carscoops.

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Машину создавали под нужды государственных чиновников высшего ранга, но позже будут продавать всем желающим. Автомобиль совсем недешевый - в базовой комплектации Aurus Senat стоит 280 тыс.долларов.

Автомобиль представляет собой лимузин с дизайном, напоминающим Rolls-Royce Phantom. Под капотом находится 4,4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью около 600 л.с. Он работает в паре со вспомогательным электромотором мощностью 46 кВт (63 л.с.).

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Создатели утверждают, что автомобиль массой свыше 3 тонн способен разгоняться до первой “сотни“ за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Интересно, кто предпочтет купить этот автомобиль, если за ту же цену можно приобрести представительскую машину маститых западных брендов?

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