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Российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч

Комментариев: 2
Интересно, кто предпочтет купить этот автомобиль, если за ту же цену можно приобрести люксовое авто маститого западного бренда?
Российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч
© carscoops.com
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Российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч
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В России презентовали представительский седан Aurus Senat. Об этом сообщает Carscoops.

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Машину создавали под нужды государственных чиновников высшего ранга, но позже будут продавать всем желающим. Автомобиль совсем недешевый - в базовой комплектации Aurus Senat стоит 280 тыс.долларов. 

Автомобиль представляет собой лимузин с дизайном, напоминающим Rolls-Royce Phantom. Под капотом находится 4,4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью около 600 л.с. Он работает в паре со вспомогательным электромотором мощностью 46 кВт (63 л.с.).

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Создатели утверждают, что автомобиль массой свыше 3 тонн способен разгоняться до первой “сотни“ за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. 

Интересно, кто предпочтет купить этот автомобиль, если за ту же цену можно приобрести представительскую машину маститых западных брендов?

Ранее сообщалось, как двумя тягача Mercedes буксируют поломанное метро в Амстердаме.

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Теги: российские авто, РФ, Aurus Senat
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Комментариев (2)
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Лапотники-скот  (аноним)  06.11.2019, 17:32
Оценка:  -1
Лапотники-скот
А этот лаптевоз вообще ездит? Мы еще помним робота игорька, дроны почты раисы и картонную армату с геликом
Russian-Troll    06.11.2019, 17:41
Оценка:  -1
Russian-Troll
Хорошо бы вспомнить хоть что то украинское
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