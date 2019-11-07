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Появились свежие фото салона новой Skoda Octavia 2020

Комментариев: 2
Словом, едва ли не полное сходство с новейшим хетчбэком Skoda Scala, который, напомним, пришёл на смену модели Rapid.
Появились свежие фото салона новой Skoda Octavia 2020
© autocentre.ua
Фото 1/6
Появились свежие фото салона новой Skoda Octavia 2020
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Сделать презентацию нового авто абсолютно секретной в современном мире практически невозможно. До презентации Skoda Octavia 2020 еще немало времени, а в Сети уже столько фотографий новинки, что уже непонятно, зачем вообще проводить официальное мероприятие. Что нового мы увидим на ней?

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Вот уже появились даже фотографии из салона новинки. Можно смело сделать вывод, что внутри самая популярная Шкода изменится кардинально: у нее другая передняя панель с новым рулевым колесом, иной приборной панелью и отдельно “вынесенным” экраном информационно-развлекательной системы.

Словом, едва ли не полное сходство с новейшим хетчбэком Skoda Scala, который, напомним, пришёл на смену модели Rapid. На одной из фотографий также показан переработанный селектор автоматической коробки передач - на смену большому рычагу придёт более утонченный переключатель.

Ранее сообщалось, что российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч.

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Теги: Skoda Octavia, презентация, новинка
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 15:58
Оценка:  0
гость
а волосатые ноги шо там делают?
eddgek    07.11.2019, 15:25
Оценка:  0
eddgek
Цікава...
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