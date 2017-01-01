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900 электролошадей: Ford презентовал электрическую версию Mustang

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Кроме того, Ford оснастил Mustang механической шестиступенчатой ​​коробкой передач.
900 электролошадей: Ford презентовал электрическую версию Mustang
© ford
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900 электролошадей: Ford презентовал электрическую версию Mustang
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Ford презентовал электрическую версию спорткара Mustang Lithium. Новинку показали на шоу инноваций SEMA в Америке. Об этом сообщает ТСН.

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Электрокар был создан совместно с немецким производителем автокомплектующих Webasto. В Ford утверждают, что эксклюзивный Mustang Lithium получил электромотор мощностью в 900 л. с. и крутящим моментом в 1400 Нм. Также сообщается, что пиковая мощность двигателя, передаваемая на колеса, составляет 1000 кВт.

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Кроме того, Ford оснастил Mustang механической шестиступенчатой ​​коробкой передач. Обычно ее не нужно в электромобиле, но, по словам Ford, они приложили усилия, чтобы соединить коробку передач с электромотором, “чтобы объединить лучшее из обеих миров“.

Какой запас хода - не сообщается. Это только концепт, но ничего не помешает Ford в перспективе выпустить серию электрических спорткаров Mustang.

Ранее сообщалось, что российскую копию седана Rolls-Royce планируют продавать за $280 тысяч.

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Теги: Mustang, электрокар, концепт
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