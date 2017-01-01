Калифорнийский стартап презентовал конкурентов грузовика и пикапа Tesla

Конструкция позволяет быстро снять крышу и превратить авто в пикап.

Стартап из Калифорнии Neuron EV показал прототипы электрокаров на выставке China Import Expo. Об этом сообщает Автоцентр.

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У необычных электрокаров Neuron EV водительское место находится по центру. Лобовое стекло выполнено панорамным, а вместо зеркал заднего вида - камеры.

Также у автомобилей солнечные панели на крыше, а аккумуляторную батарею можно быстро заменить. Конструкция позволяет быстро снять крышу и превратить авто в пикап.

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Электрокар может перевозить от 3 до 8 человек или до трех тонн груза. Его мотор развивает 520 Н∙м крутящего момента, а запас хода составляет 480 км.

Кроме необычного пикапа, который явно конкурирует с долгожданным пикапом Tesla, был показан и электрогрузовик, но о нем информации куда меньше. Хотя это тоже кивок в сторону Tesla, с их грузовиком Tesla Semi.

Ранее сообщалось, что электрокроссовер Chevrolet Menlo - что известно о бюджетном электрокаре до презентации.