Первый полностью электрический кроссовер Ford рассекретили полностью

В салоне разработчики обещают более качественные материалы отделки, по сравнению с бензиновым авто.

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В США презентовали кроссовер Ford Mustang Mach-E. Это авто станет первым электрокроссовером компании. Об этом сообщает Автоцентр.

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С обычным Mustang новичок не имеет ничего общего с технической точки зрения, хотя схож с ним внешне. Передняя и особенно задняя часть Mach-E выдержаны в духе Мустанга.

В салоне разработчики обещают более качественные материалы отделки, по сравнению с бензиновым авто. Электромобиль Ford получил виртуальную панель приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин в стиле Tesla.

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Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E предложен с задним или полным приводом, в четырех вариантах по мощности:

Select ($43 895) - 255 л. с. Запас хода - 338-370 км.

California Route 1 ($52 400) - 286 л. с. Запас хода - 483 км.

Premium AWD ($50 600) - 338 л. с. Запас хода - 435 км.

GT ($60 500) - 465 л. с. Запас хода - 378 км.

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