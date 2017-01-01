Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первый полностью электрический кроссовер Ford рассекретили полностью

Комментариев: 0
В салоне разработчики обещают более качественные материалы отделки, по сравнению с бензиновым авто.
Первый полностью электрический кроссовер Ford рассекретили полностью
© Ford
Фото 1/6
Первый полностью электрический кроссовер Ford рассекретили полностью
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В США презентовали кроссовер Ford Mustang Mach-E. Это авто станет первым электрокроссовером компании. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Калифорнийский стартап презентовал конкурентов грузовика и пикапа Tesla

С обычным Mustang новичок не имеет ничего общего с технической точки зрения, хотя схож с ним внешне. Передняя и особенно задняя часть Mach-E выдержаны в духе Мустанга.

В салоне разработчики обещают более качественные материалы отделки, по сравнению с бензиновым авто. Электромобиль Ford получил виртуальную панель приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин в стиле Tesla.

Читай также: 900 электролошадей: Ford презентовал электрическую версию Mustang

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E предложен с задним или полным приводом, в четырех вариантах по мощности: 

  • Select ($43 895) - 255 л. с. Запас хода - 338-370 км.
  • California Route 1 ($52 400) - 286 л. с. Запас хода - 483 км.
  • Premium AWD ($50 600) - 338 л. с. Запас хода - 435 км.
  • GT ($60 500) - 465 л. с. Запас хода - 378 км.

Ранее сообщалось, что появились свежие фото салона новой Skoda Octavia 2020.

Поделись:
Теги: Ford Mustang Mach-E, характеристики, электрокары
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь