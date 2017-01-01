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На дороге засняли самую дешевую новую Skoda Octavia 2020 - в чем отличия

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В более простой модификации новинка не получила технологичную матричную оптику.
На дороге засняли самую дешевую новую Skoda Octavia 2020 - в чем отличия
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На дороге засняли самую дешевую новую Skoda Octavia 2020 - в чем отличия
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Новенькую Skoda Octavia 2020 уже презентовали официально. Теперь же появились качественные живые фото самой простой и дешевой комплектации новинки.

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Автомобиль засняли на дороге в Чехии. В первую очередь внимание привлекают передние фары, которые заметно отличаются от фар на авто, которые мы видели на презентации.

В более простой модификации новинка не получила технологичную матричную оптику. Дневные ходовые огни остались, однако они выполнены в виде простых тонких полосок. Также очевидно отсутствие рейлингов - явный признак самой недорогой комплектации. Кроме этого нет панорамной крыши, или люка.

Ранее сообщалось, что калифорнийский стартап презентовал конкурентов грузовика и пикапа Tesla.

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Теги: Skoda Octavia 2020, новинка, фары
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