Стало известно, как будет выглядеть новый Renault Kangoo 2020 - фото

Дебют машины запланирован на 2020 год, но первые кадры появились уже сейчас.

В Интернете опубликовали изображения из патента на новое поколение фургона Renault Kangoo. Об этом сообщает Автоцентр.

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Дебют машины запланирован на 2020 год, но первые кадры появились уже сейчас. Глядя на них, можно сказать, что модель получит более приземленный облик, в отличие от показанного нынешней весной одноименного концепта.

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Однако главные стилистические решения сохранились - фары и решетка радиатора в новом корпоративном стиле, а также вздернутая к корме боковая оконная линия.

Новинка также выделяется оригинальной задней светотехникой. В целом своим силуэтом Renault Kangoo 2020 года стал напоминать младшего собрата - Dokker.

Новинка также выделяется оригинальной задней светотехникой Renault

Ранее сообщалось, что первый электрический кроссовер Ford рассекретили полностью.