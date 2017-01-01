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Стало известно, как будет выглядеть новый Renault Kangoo 2020 - фото

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Дебют машины запланирован на 2020 год, но первые кадры появились уже сейчас.
Стало известно, как будет выглядеть новый Renault Kangoo 2020 - фото
© Renault
Фото 1/2
  • Модель получит более приземленный облик
  • Новинка также выделяется оригинальной задней светотехникой
Стало известно, как будет выглядеть новый Renault Kangoo 2020 - фото
Модель получит более приземленный облик
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В Интернете опубликовали изображения из патента на новое поколение фургона Renault Kangoo. Об этом сообщает Автоцентр.

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Дебют машины запланирован на 2020 год, но первые кадры появились уже сейчас. Глядя на них, можно сказать, что модель получит более приземленный облик, в отличие от показанного нынешней весной одноименного концепта.

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Однако главные стилистические решения сохранились - фары и решетка радиатора в новом корпоративном стиле, а также вздернутая к корме боковая оконная линия.

Новинка также выделяется оригинальной задней светотехникой. В целом своим силуэтом Renault Kangoo 2020 года стал напоминать младшего собрата - Dokker.

Новинка также выделяется оригинальной задней светотехникой
Новинка также выделяется оригинальной задней светотехникой
Renault

Ранее сообщалось, что первый электрический кроссовер Ford рассекретили полностью.

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Теги: Renault Kangoo, электрокар, электроавтомобиль
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