Гроза Tesla Model S от BMW показалась на живых фото

Фотошпионы сфотографировали один из новых конкурентов Tesla - 100-процентно электрический BMW 7 series.

По слухам серийный вариант может иметь видоизмененную фронтальную и заднюю оптику autocentre.ua

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Фотошпионы сфотографировали один из новых конкурентов Tesla - 100-процентно электрический BMW 7 series. Об этом сообщает Автоцентр.

То, что это именно электрическая “семерка“ определяет надпись “Electric test vehicle” на панели передних дверей и лючок для зарядного устройства на переднем крыле.

По слухам серийный вариант может иметь видоизмененную фронтальную и заднюю оптику, так как она на этом тестовом образце покрыта дополнительной маскировкой.

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Хотя данное фото вызывает вопросы - к 2022 году BMW 7 Series обещают замену. Тогда какой смысл выпускать электрическую версию этого авто? Может это новое электрическое шасси со старым кузовом?

Хотя, фото вызывают вопросы autocentre.ua

Ранее сообщалось, что первый электрический кроссовер Ford рассекретили полностью.