ТОП-5 самых ожидаемых новинок 2020 года

2019 год только подходит к концу, но уже можно составить рейтинг самых ожидаемых авто нового 2020 года.

2019 год только подходит к концу, но уже можно составить рейтинг самых ожидаемых авто нового 2020 года. Список подготовил ТСН.

1. Audi R8 E-Tron

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Электроспорткар ожидается в конце 2020 года. Подробностей почти нет, у концепта 456 л. с. и 921 Нм крутящего момента.

2. BMW i4

Серийный электрокар получит аккумуляторы мощностью 80 кВт-ч, которые обеспечат запас хода в 600 км. Может появиться даже немного раньше, еще в этом месяце.

3. Chevrolet Bolt EUV

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Новый электрокроссвоер построили на совершенно новой архитектуре Blazer. Характеристики авто снова тайна.

4. Jaguar E-type

Jaguar, вероятно, представит электрическую или гибридную версию гиперкара F-Type. Марка анонсировала перевод всех своих авто (частично или полностью) на электричество.

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5. Volkswagen ID

Запас хода электрокара составляет 500 км, который обеспечивают литий-ионные аккумуляторы емкостью 81 кВт-ч. По неподтвержденным данным, серийная версия авто будет стоить порядка $20 тысяч.

Ранее сообщалось, что опубликовано фото обновленной версии “Нивы“ Lada 4×4.