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Совсем не Гелендваген: Показаны фото самого дорогого 6-дорожного внедорожника

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У крутого авто складывающаяся мягкая крыша над задними сиденьями, как у Mercedes-Maybach G650.
Изображений салона пока нет, но традиционно он будет очень роскошным
Изображений салона пока нет, но традиционно он будет очень роскошным
topgir.com.ua

Появились фото нового сумасшедшего автомобиля крутой латвийской автокомпании Dartz. Фотографии роскошного 6-колесного внедорожника опубликовал ТопЖыр. 

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У крутого авто складывающаяся мягкая крыша над задними сиденьями, как у Mercedes-Maybach G650. Изображений салона пока нет, но традиционно он будет очень роскошным.

Очевидно точно так же можно будет выбрать и двигатель. Другие Dartz могут оснащать как турбодизелями Cummins, так и V8 и V12 от Mercedes-AMG.

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Конечно, Dartz станет самым дорогим в мире шестиколесным авто. Цена латвийских внедорожников начинается с $300 тыс., не говоря об отдельных авто за миллионы долларов.

Dartz станет самым дорогим в мире шестиколесным авто
Dartz станет самым дорогим в мире шестиколесным авто
topgir.com.ua

Ранее публиковался ТОП-7 самых доступных новых внедорожников до 15 тысяч долларов. 

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Теги: Dartz, внедорожник, интересные авто
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