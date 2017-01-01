Совсем не Гелендваген: Показаны фото самого дорогого 6-дорожного внедорожника

У крутого авто складывающаяся мягкая крыша над задними сиденьями, как у Mercedes-Maybach G650.

Изображений салона пока нет, но традиционно он будет очень роскошным topgir.com.ua

Появились фото нового сумасшедшего автомобиля крутой латвийской автокомпании Dartz. Фотографии роскошного 6-колесного внедорожника опубликовал ТопЖыр.

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У крутого авто складывающаяся мягкая крыша над задними сиденьями, как у Mercedes-Maybach G650. Изображений салона пока нет, но традиционно он будет очень роскошным.

Очевидно точно так же можно будет выбрать и двигатель. Другие Dartz могут оснащать как турбодизелями Cummins, так и V8 и V12 от Mercedes-AMG.

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Конечно, Dartz станет самым дорогим в мире шестиколесным авто. Цена латвийских внедорожников начинается с $300 тыс., не говоря об отдельных авто за миллионы долларов.

Dartz станет самым дорогим в мире шестиколесным авто topgir.com.ua

Ранее публиковался ТОП-7 самых доступных новых внедорожников до 15 тысяч долларов.