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Как работники "АвтоВАЗ" в РФ массово воровали запчасти для черного рынка

Комментариев: 3
Служба безопасности завода насторожилась из-за сотрудников, которые надолго и регулярно оставляли рабочие места.
Запчасти вывозили в тайниках из устаревшей измерительной аппаратуры на внутреннезаводском пикапе
Запчасти вывозили в тайниках из устаревшей измерительной аппаратуры на внутреннезаводском пикапе
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Работники завода “АвтоВАЗ“ в России массово крали запчасти. Местная полиция раскрыла целую преступную схему. Об этом сообщает “За рулем“.

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Служба безопасности завода насторожилась из-за сотрудников, которые надолго и регулярно оставляли рабочие места -  они ходили на территорию других подразделений, раньше приходили на работу и передавали друг другу какие-то свертки.

Выяснилось, что работники энергетического цеха, производства шасси, коробок передач, службы инжиниринга объединились и совместно выполняли заказ на запчасти от продавцов на черном рынке.

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Запчасти вывозили в тайниках из устаревшей измерительной аппаратуры на внутреннезаводском пикапе. Только в момент задержания полиция изъяла болеезапчастей на сумму 240 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ посреди только отремонтированной дороги установили парочку столбов.

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Теги: кража, РФ, АвтоВАЗ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 19:17
Оценка:  0
гость
БМ, нахера нам это кацапское говно?
Это для чего? Чтобы украинцев приучать к "адинарод", "мыжабратья", "дедываевале"?
А не окуели ли вы?
Украинцы кацапов прокляли, послали накуй и тема закрыта!
Украина ушла, навсегда!
Кацапы, еб.и.тесь сами!
гость  (аноним)  11.12.2019, 18:51
Оценка:  0
гость
Glory to the fascist Katsap pederasty.
Meritus    11.12.2019, 18:32
Оценка:  +1
Meritus
З моменту створення італійцями ВАЗ, там не припинявся кримінал. Всі про це знають. Навіть Генеральні секретарі знали.
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