Как работники "АвтоВАЗ" в РФ массово воровали запчасти для черного рынка
Работники завода “АвтоВАЗ“ в России массово крали запчасти. Местная полиция раскрыла целую преступную схему. Об этом сообщает “За рулем“.
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Служба безопасности завода насторожилась из-за сотрудников, которые надолго и регулярно оставляли рабочие места - они ходили на территорию других подразделений, раньше приходили на работу и передавали друг другу какие-то свертки.
Выяснилось, что работники энергетического цеха, производства шасси, коробок передач, службы инжиниринга объединились и совместно выполняли заказ на запчасти от продавцов на черном рынке.
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Запчасти вывозили в тайниках из устаревшей измерительной аппаратуры на внутреннезаводском пикапе. Только в момент задержания полиция изъяла болеезапчастей на сумму 240 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в РФ посреди только отремонтированной дороги установили парочку столбов.
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