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Представлен новый Skoda Rapid 2020 за 11 800 евро

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Обновленный лифтбэк станет доступным предположительно уже в первой половине нового года и будет стоит около 11 800 евро.
Представлен новый Skoda Rapid 2020 за 11 800 евро
© Skoda
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Представлен новый Skoda Rapid 2020 за 11 800 евро
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Новую Skoda Rapid 2020 презентовали в Москве. Обновленный лифтбэк станет доступным предположительно уже в первой половине нового года и будет стоит около 11 800 евро. Об этом сообщает Автоцентр.

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У новой версии Rapid увеличенная решетка радиатора сочетается со стреловидными светодиодными фарами, а задняя часть - с продолговатыми фонарями в стиле Skoda Octavia 2020.

В салоне перемены более значительны. За доплату можно получить виртуальную приборку и новый сенсорный дисплей с диагональю 6,5 либо 8 дюймов. Во всех Skoda Rapid 2020 теперь есть кондиционер.

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Для лифтбэка предлагают 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель в версиях на 90 и 110 л. с., а также 1,4-литровый 125-сильный турбомотор. В первом случае предложат 5-ступенчатую механическую и 6-ступенчатую автоматическую КПП, во втором - 7-ступенчатый робот DSG.

Ранее сообщалось, что Илон Маск попал в ДТП на новом пикапе Tesla Cybertruck - видео.

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Теги: Skoda Rapid, презентация, новые авто, бюджетные авто
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