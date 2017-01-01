Самый большой внедорожник Dartz в первый раз засняли на улице

Внедорожник выглядит еще внушительнее, чем другие модели латвийской марки.

Один из самых крутых внедорожников в мире Dartz Prombron Black Stallion засняли в родной для авто Латвии. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль уже можно заказать за “какие-то“ 300 тыс. долларов. Внедорожник выглядит еще внушительнее, чем другие модели латвийской марки, которая славится своими роскошными внедорожниками.

Известно, что Dartz Prombron Black Stallion построен на платформе Hummer H2, но получился на 500 кг тяжелее донора. Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat с увеличенной до 1000 л. с. мощностью.

Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Ford придумал оригинальный способ сэкономить расход батареи электрокара.