Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самый большой внедорожник Dartz в первый раз засняли на улице

Комментариев: 0
Внедорожник выглядит еще внушительнее, чем другие модели латвийской марки.
Dartz Prombron Black Stallion построен на платформе Hummer H2
Dartz Prombron Black Stallion построен на платформе Hummer H2
topgir.com.ua

Один из самых крутых внедорожников в мире Dartz Prombron Black Stallion засняли в родной для авто Латвии. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения

Автомобиль уже можно заказать за “какие-то“ 300 тыс. долларов. Внедорожник выглядит еще внушительнее, чем другие модели латвийской марки, которая славится своими роскошными внедорожниками.

Известно, что Dartz Prombron Black Stallion построен на платформе Hummer H2, но получился на 500 кг тяжелее донора. Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat с увеличенной до 1000 л. с. мощностью.

Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat
Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Ford придумал оригинальный способ сэкономить расход батареи электрокара.

Поделись:
Теги: интересные авто, дорогие авто, Dartz Prombron Black Stallionа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь