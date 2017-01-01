Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роскошный Lamborghini обнаружили брошенным прямо на трассе - видео

Комментариев: 0
Владельца машины нашли быстро, но он сказал, что дал машину покататься другу.
Автомобиль получил повреждения и не факт, что его можно отремонтировать
Автомобиль получил повреждения и не факт, что его можно отремонтировать
Скриншот видео

Ситуации, когда после ДТП водители бросают машину и убегают, встречаются достаточно часто. Но, чтобы бросали суперкар Lamborghini Huracan - такое увидишь не каждый день.

Читай также: Раритетный электромобиль до эпохи "Tesla" нашли заброшенным

В Калифорнии на трассе обнаружили брошенным после аварии суперкар Lamborghini Huracan. Полиция нашла пятна крови, но внутри никого не было. 

Владельца машины нашли быстро, но он сказал, что дал машину покататься другу. Автомобиль получил повреждения и не факт, что его можно отремонтировать.

Ранее сообщалось, что General Motors продает свой последний завод в РФ.

Поделись:
Теги: Lamborghini, странное ДТП, брошенное авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь