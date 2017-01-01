Роскошный Lamborghini обнаружили брошенным прямо на трассе - видео

Владельца машины нашли быстро, но он сказал, что дал машину покататься другу.

Автомобиль получил повреждения и не факт, что его можно отремонтировать Скриншот видео

Ситуации, когда после ДТП водители бросают машину и убегают, встречаются достаточно часто. Но, чтобы бросали суперкар Lamborghini Huracan - такое увидишь не каждый день.

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В Калифорнии на трассе обнаружили брошенным после аварии суперкар Lamborghini Huracan. Полиция нашла пятна крови, но внутри никого не было.

Владельца машины нашли быстро, но он сказал, что дал машину покататься другу. Автомобиль получил повреждения и не факт, что его можно отремонтировать.

Ранее сообщалось, что General Motors продает свой последний завод в РФ.